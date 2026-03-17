あなたは自分のことがどれぐらいわかっていますか？今回は、空欄に埋める言葉から自分の求めているものが何か？を調べることができるテストをご紹介します。あまり深く考えず、直感で次の□に合うものを選んでみてください。【詳細】他の記事はこちらQ：100−▢＝∞（無限大）。次の▢に入る言葉はどれだと思う？A：マネーB：仕事C：愛D：夢それでは結果を見てみましょう。このテストでわかることは？深層心理において、