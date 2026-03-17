今回ご紹介するのは、ダイソーのキッチングッズ売り場で見つけた電子レンジ調理器です。肉まんの加熱、そして枝豆の調理に使える専用アイテムなのですが、これが感動レベル！正直、わざわざ専用アイテムを用意するなんて…と思っていたのですが、調理器具が変わるだけで味も食感も違うんです。ぜひ参考にしてみてください♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：電子レンジでお手軽肉まん＆枝豆調理器価格：￥110（税込）販売