「流行を取り入れて今っぽく垢抜けたいけど、どうすればいいかわからない…」と思うことはありませんか？ 垢抜けるポイントは、「ツヤ感」「血色感」「薄めのアイメイク」です！特に大人女子は、ツヤ感や自然な血色感を意識することで、ぐっと垢抜けた印象になるんです！今回は、使うだけで大人女子が垢抜けるコスメをご紹介します♡【詳細】他の記事はこちらポール＆ジョー ラトゥー エクラ ファンデーション プライマーN 0