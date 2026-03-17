雑貨屋さんなどでたまに見かけることがあった、あの人気お菓子そっくりなデザインのクリップ。この手のものはデザインが良いからか、高値で売られていることが多いんです。ですが、なんとダイソーで100円で売られているのを発見！しかも、見た目重視かと思いきや、意外にも使い心地が良くて驚きました◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スナッククリップ（2種）価格：￥110（税込）サイズ（約）：5.8cm×6cm×3.5cm販売シ