ゴル航空は、ヨーロッパ路線2路線を開設する。リオデジャネイロ〜リスボン線を、9月16日から週4往復を運航する。リオデジャネイロ〜パリ/シャルル・ド・ゴール線も開設を予定しており、詳細は近日中に発表する。いずれも新ビジネスクラス「インシグニア」を搭載したエアバスA330型機で運航する。機内では、ミシュラン2つ星を獲得したブラジル人シェフ、フェリペ・ブロンズ氏が考案したメニューを提供する。3コースのランチとディナ