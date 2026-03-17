ホームセンターで家庭用の野菜栽培セットを買おうとしていた筆者。大体1,000円前後で売られていることが多いイメージですが、なんとダイソーで300円のにんじん栽培セットが販売されていました…！種だけでなく、圧縮土と受け皿付きポットまで付いて至れり尽くせり。初心者さんでも挑戦しやすくておすすめですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：栽培セット まんまるにんじん価格：￥330（税込）発芽適温：20〜25℃発芽日