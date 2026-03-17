函館市は3月16日、空気が乾燥するなど林野火災の危険性が高まると発令される「林野火災注意報」を市内の山林などが近い地域に初めて発令しました。林野火災注意報は、直近3日間の降水量が1ミリ以下で、乾燥注意報が発表されている時などに発令されます。各地で運用が始まっていますが、函館市で発令されたのは今回が初めてです。対象となった地域では、野外でのたき火や喫煙など火の使用が制限されます。さらに強風注意報が発表さ