諫早市で軽乗用車が道路脇の公園の看板に衝突する事故があり、運転していた男性が死亡しました。 17日午前6時14分頃、諌早市宇都町の主要地方道諌早飯盛線で、宇都町交差点方面から諫早市役所方面に走っていた軽乗用車が道路脇の公園に突っ込み、敷地を案内する看板に衝突しました。 この事故で軽乗用車を運転していた諫早市の原田 厚さん（65）が頭などを強く打ち意識不明の状態で諌早市内の病院に救急搬送されましたが、約2時