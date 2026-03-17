数字の組み合わせをパズルのように入れ替えて解く「脳トレ算数クイズ」！今回は暗算が難しそうな掛け算ですが、数字の性質をうまく利用すれば、九九の延長で答えが導き出せます。問題：□に入る数字は？次の計算を、できるだけ頭の中だけで解いてみましょう。45 × 12 = ?ヒント：45を2倍にして、12を半分にしてみると……？答えを見る↓↓↓↓↓正解：540正解は「540」でした。▼解説掛け算には「片方の数字を2倍し、もう片方を半