俳優・橋本環奈さんのマネージャーが運用する公式Instagramは3月16日、投稿を更新。手術シーンのオフショットを公開しました。【写真】手術中の橋本環奈「環奈ちゃんすてき」同アカウントは「ヤンドク！第10話は本日夜9時放送です！」とつづり、ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）の撮影オフショットを投稿。橋本さんが手術着を着用し、オペに臨むシーンのようです。現場の緊張感が伝わってきます。コメントでは「環奈ちゃんす