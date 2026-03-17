第1子を妊娠中の俳優・タレントの筧美和子（32）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。お腹がふっくらした写真を公開し、SNSで反響を集めている。【写真】「おなか大きくなりましたね〜!!」“ぽんぽこりん”写真を公開した筧美和子筧は「ぽんぽこりんstyle」と書き込み、6枚の写真を投稿。お腹がふっくらしたように見えるショットを掲載した。この投稿には「おなか大きくなりましたね〜!!」といった声や、「待ち遠しい