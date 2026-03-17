「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が17日、Xを更新。高市早苗首相の答弁に疑問と驚きを記した。高市首相は16日の参院予算委員会で、立憲民主党の小沢雅仁参院議員から、1週間で10人の子供たちが自ら命を絶っているという現状に対し、どのように命を救っていくかについてなどと総理としての考えを聞かれ「多くの子供さんたちにお伝えしたいのは“あなたは1人で生まれてきたんではない”ということ