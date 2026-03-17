パート収入が106万円を超えそうになると、「少し多く働いただけなのに、かえって手取りが減るのでは」と不安になる人は多いでしょう。実際に、会社の社会保険に入る条件に当てはまると、健康保険料や厚生年金保険料の負担が発生し、その分だけ毎月の手取りは減ります。 ただし、誰でも106万円を超えた瞬間に損をするわけではありません。まずは、どんな人が対象になるのかを整理することが大切です。 106万円を