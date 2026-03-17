3月21日(土)に「純烈全員集合！河口湖のワカサギ＆温泉満喫SP」が釣りビジョンにて放送される。人気シリーズ『純烈フィッシュ』の特別編として、純烈メンバー全員が山梨県・河口湖でワカサギ釣りに挑戦。繊細なアタリと数釣りの楽しさが魅力のターゲットに挑みながら、ステージとはひと味違うリラックスした表情を見せた。今回は収録を終えた白川裕二郎、酒井一圭、後上翔太にインタビューを行い、河口湖での釣り体験や番組の見ど