球団発表…NPB通算254登板、40ホールド、防御率3.66オイシックスは17日、井口和朋投手の退団を発表した。NPB通算254試合登板を誇る右腕は、メキシカンリーグのベラクルスイーグルスへの移籍が決まった。球団を通じて「僕の次の挑戦を温かく見守っていただけたら嬉しいです」とコメントした。井口は武相高（神奈川）、東農大北海道オホーツクから2015年ドラフト3位で日本ハムに入団。救援として2021年には43試合に登板し、防御