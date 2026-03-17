人文書をつくる編集者が、担当した本や影響を受けた本など、人文書の魅力を綴るリレーエッセイの15回目です。「花束書房」代表で編集者・文筆家の伊藤春奈さんは『未来からきたフェミニスト北村兼子と山川菊栄』などの注目作を刊行してきました。これまでの歩みを振り返ります。あるフェミニストとの出会いから雑誌「シモーヌ」などを編集する山田亜紀子さん、エトセトラブックスの松尾亜紀子さんに続き、私もフェミニスト編