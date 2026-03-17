「いつかこんな人間になりたい」「こんな暮らしをしたい」といった、将来の夢を持つのは素晴らしいことです。しかし、恋愛において男女の「将来像」の違いは、関係性を揺るがす大問題ともなり得ます。男性に、「自分とは合わない」と思われる女性の夢には、どんなものがあるでしょうか。そこで今回は、スゴレン男性読者への調査結果をもとに、「男性に『自分とは合わないな』と思われる将来の夢８パターン」をご紹介します。【１】