「小腹が空いたから、ちょっとコンビニへ」なんてこと、よくありますよね。筆者も寒い時期には、ついつい温かいおでんを求めて寄ってしまいます。夏にはアイスですかね……（笑）。そして最近のコンビニは「健康志向」の商品が本当に増えました！ でも、もし「なんとなく体に良さそう」と思って選んでいるとしたら、それが腸内環境を乱す原因になっているかもしれないのです。そこで今回は、腸活の視点から見た「コンビニで選ばな