◆ＷＢＣ準決勝イタリア―ベネズエラ（１６日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）イタリアの先発ノラ（フィリーズ）がベネズエラ戦を初回を無失点でで立ち上がった。１死からガルシアに内野安打を許したが、続くアラエスを中飛に仕留めると、飛び出していた一塁走者も戻れず併殺を完成。打者３人で切り抜けた。ノラは１次ラウンド最終戦のイタリア戦以来、中４日で２試合目の登板。強打のメキシコを相手に５回４安