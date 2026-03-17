義母の死をきっかけに始まった、義父との同居生活。ただ“家族だから”という理由で背負わされた役割のせいで、心と体が静かに追いこまれてしまった女性がいます。彼女のエピソードをご紹介しましょう。◆同居する義父が不潔で耐えられない飯田真美子さん（仮名・35歳／主婦）は、夫（37歳）と3歳の息子、そして義父（62歳）と4人暮らしをしています。「義母が亡くなってから、夫に頼み込まれて同居を始めました。最初のうちは