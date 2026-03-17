ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が16日（日本時間17日）、キャンプに合流した大谷翔平投手（31）が20日（同21日）の本拠パドレス戦でWBC後初めて打者出場すると明かした。この日大谷と今後の調整について話し合いの場を持ったことを明かし「彼は金曜日（20日＝日本時間21日のパドレス戦）の試合に出場して打席に立つ予定だ」と明かした。投手としての試合出場については「どの試合で登板するのかはまだ分からない。