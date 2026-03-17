65歳で仕事をリタイアすると、多くの人が直面するのが「老後の生活」です。年金と貯金だけで、この先の暮らしをやりくりしていけるのか――それは、遠い将来ではなく“今”の問題として現実味を帯びてきます。もっとも、現在はシニアも当たり前に働く時代。現役時代にキャリアを積み重ねてきた人なら、なおさら老後の就労は簡単だと思うかもしれません。しかし、実際には、立派な肩書があった人のほうが老後に苦労するケースは少な