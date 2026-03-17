フィリーズのヨハン・ロハス外野手（25）が16日、禁止薬物ボルデノンへの陽性反応を受け、今季開幕から80試合の出場停止処分をメジャーリーグ機構（MLB）から科された。AP通信が報じた。ボルデノンはアナボリックステロイド（筋肉増強ステロイド）の一種で、主に獣医用薬物として使われてきた。ロハスは処分を不服として異議申し立てをしていたが、独立仲裁人によって棄却された。雨天中止がなければ、ロハスは6月25日からフ