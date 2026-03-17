お笑いトリオ、安田大サーカスのクロちゃん（49）が16日、Xを更新。自身がABEMA女性アナにあげたチョコが、交際が報じられている男性に食べられたことが判明し「なんなのぉー」と悲鳴を上げた。クロちゃんは15日のX更新で、ABEMAの瀧山あかねアナウンサーとのツーショットを掲載しつつ「あかねちゃん可愛いしんねー！バレンタインで本命チョコもらったので、ホワイトデーのお返ししたしんよー！」と報告していた。すると、昨年、一