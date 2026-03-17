【モデルプレス＝2026/03/17】櫻坂46の山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）と藤吉夏鈴が、3月23日発売の「ViVi」5月号通常版表紙に1年ぶりに登場する。【写真】櫻坂人気メンバー2人、ミニ丈からスラリ美脚輝く◆山崎天＆藤吉夏鈴「ViVi」1年ぶり表紙登場来る4月12日、13日に、MUFGスタジアム（国立競技場）でのライブを控える櫻坂46から、ViVi専属モデルの山崎と、山崎と“大の仲良し”藤吉が、約1年ぶりに表紙でカムバック