仲間やコーチだれにでもよい受け答えをしよう 【どうして？】返事がしっかりできる人は信頼が増していく 「うなずく」だけの返事で終わらないように グラウンドに来てコーチから声をかけられました。そのときに返事をせずにボーッとしていてはいけません。声をかけられたら、声でしっかり反応しましょう。 よく返事を声に出さず「うなずく」ことだけで済ませようとする人がいます。しかし、これでは相手