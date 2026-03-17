女性的で憂い顔、眼差しを伏せる特異な坐像！ 皇后がモデルと噂された一面六臂像 ── 如意輪観音菩薩坐像 如意輪観音(にょいりんかんのん)とは宝珠と法輪で衆生の願いを叶える観音様という意味で、如意輪とは如意宝珠と如意法輪の合成語である。したがって、2つの教えによってどんな悩みも消し去り、あらゆる願いを叶える仏像として祀られる。１つの体に六本の腕を持ち、うち２本の手にそれぞれ宝珠と法輪を持っており、もう1