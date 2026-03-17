謎の体調不良の原因は食べすぎ？現代人が陥っている悪循環とは 食べ過ぎで胃腸は大渋滞 疲れやすさやだるさなど、病名のつかない不調の原因は何か。これまでにあらゆる可能性を探ってみましたが、毎回、結論は同じ。その原因は、「食べ過ぎ」にあります。食べたものは胃腸で消化吸収されます。胃での消化時間は平均２～３時間、脂っこい食事だと５時間。そこからさらに消化吸収が進み、排泄までに24時間以上かかります。つ