タレントの重盛さと美（３７）が最新ショットを公開した。１６日に自身のＳＮＳを更新した重盛は、インスタグラムに「小学生みたいな日」とつづると、赤のニットカーディガンにデニムサロペットを合わせ、ムートンブーツとキャップを被った姿でアイスを堪能するショットやはしゃぐ様子をおさめたショットをアップした。この投稿には「コーデの合わせ方が可愛すぎます」「最高可愛い」「最後の最後、重盛ちゃん浮遊してる」「