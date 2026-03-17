俳優・川粼麻世（６３）が、妻で料理研究家の花音さん（４１）と楽しそうに撮影した写真をアップした。麻世は１６日までに自身のインスタグラムに、白い長袖トップスに花柄スカートを合わせた花音さんを抱き寄せて夫婦で満面の笑顔を見せるラブラブ密着ショットなどをアップ。「長年住んでた恵比寿にある、創業１００年以上のお洒落な角打ち。立ち飲みで自分の飲みたいドリンクをケースから取って会計するシステム昔