ロシア支援のために派遣された北朝鮮兵の功績をたたえる「海外軍事作戦戦闘偉勲記念館」を視察する金正恩朝鮮労働党総書記（右端）＝16日、平壌（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは17日、ウクライナに侵攻するロシアを支援するために派遣した北朝鮮兵を巡り、功績をたたえる「海外軍事作戦戦闘偉勲記念館」の建設が4月に完了する見通しだと報じた。金正恩朝鮮労働党総書記が16日に視察し、工事の仕上げに向けて