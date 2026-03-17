１７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（５万３７５１円１５銭）に比べて５００円超上昇した。５万４２００円台で推移している。原油価格の高騰による企業や家計の負担増が懸念され、日経平均は１６日まで３営業日連続で下落していた。