ことしのアカデミー賞で助演男優賞を受賞した俳優のショーン・ペンさんが授賞式を欠席し、ウクライナのゼレンスキー大統領を訪問しました。ゼレンスキー大統領は16日、SNSにアメリカの俳優ショーン・ペンさんと話す自身の写真を投稿し、ペンさんが首都キーウを訪れたことを明らかにしました。ペンさんは熱心なウクライナ支持者として知られていて、2022年のロシアの侵攻開始当日にもウクライナに滞在していました。ゼレンスキー氏