少し前、“コミケ会場からの帰路に船を使った”というSNS投稿があり、話題を集めた。これは、移動手段としての“船”が定着していないからこそ生まれた注目だろう。一方、そんな東京でも静かに舟運、水上交通への取り組みが進んでいる。観光ではなく、通勤・通学などに船を日常使いできたら？ もっと船を楽しむことができたら？ それを模索しているのは、意外にも不動産デベロッパー。土地や建物のプロが進める、水辺や船への新