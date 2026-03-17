１７日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比５３５円高の５万４２８６円と反発で始まった。 前日の米株式市場で主要３指数はそろって上昇。ＮＹダウは３８７ドル高となったほか、ナスダック総合株価指数の上昇率は１％を超えた。事実上の封鎖状態となっていたホルムズ海峡で一部船舶の航行が再開したとの観測が広がり、米原油先物相場が急落。ＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の期近物は