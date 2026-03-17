特定のストレス要因に対して心身が適応しきれない状態であり、原因となる要因は多岐にわたります。昇進や配置転換、過重労働、職場でのハラスメントなど職場環境に関連する要因が多く見られます。また離婚や死別といった喪失体験、引っ越しによる環境の変化、経済的な問題など私生活における出来事も引き金となり、個人の生活環境や背景によってさまざまです。 監修医師：伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）専門領域分類 精神