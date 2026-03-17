生活習慣の改善だけでは十分な効果が得られない場合や、合併症を持つ場合には薬物療法が検討されます。現在、脂肪肝そのものに対する特効薬はありませんが、関連する疾患の治療薬が用いられることがあります。また、新しい治療法の研究も進んでいます。ここでは、現在の薬物療法と今後期待される治療法について紹介します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業