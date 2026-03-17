17日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比410ポイント高の3万2990ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万2729.14ポイントに対しては260.86ポイント高。 株探ニュース