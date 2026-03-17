８３年前の大爆発で広島湾に沈んだ『戦艦陸奥』。引き揚げに関わった人たちと陸奥を撮影し続ける男性の思いを、広島テレビの樫原（かたぎはら）憲正記者が取材しました。 広島市に住む梶川昭夫さんは、週末に自慢のカメラを持って海に向かいます。この日は、２０キロ近い機材を身につけて、冬の瀬戸内海を潜水撮影しました。梶川さんは美しい海の中の世界とは別に、広島湾の海底に８０年以上沈んでいる『戦艦陸奥』を長年、撮り