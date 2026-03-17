2026年3月14日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖を受け、IEA加盟32カ国が過去最大規模となる4億バレルの石油緊急備蓄の放出に踏み切ったと報じた。記事は、2月28日の戦争勃発以降、イランが湾岸諸国の主要輸出ルートであるホルムズ海峡を事実上封鎖し、世界の原油・天然ガス輸出の5分の1が停止していると説明。主要産油国も貯蔵能力の飽和を理由に生産を削減しており、エ