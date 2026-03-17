首相官邸で開かれた犯罪被害者等施策推進会議＝10日政府は17日、犯罪被害者らの新たな支援策を盛り込んだ第5次犯罪被害者等基本計画を閣議決定した。負担軽減を図るため自身の被害内容を記録できる「被害者手帳」や、支援者が対応状況を記録する「カルテ化」の導入など307の施策を盛り込んだ。期間は4月から2031年3月まで。基本計画は5年ごとに策定する。支援団体など60団体から要望をヒアリングし、遺族や有識者らでつくる会