斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書を巡り、副知事2人のうち1人が辞職し欠員が1年半以上続く問題で、斎藤氏が県の部長2人を起用する方針を固めたことが17日分かった。議会が同意すれば、人選が難航した副知事がようやく2人に戻る。