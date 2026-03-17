ILLIT（アイリット）の新アルバム名は、ギネスに掲載されている言葉だった。所属事務所は16日、新アルバム「MAMIHLAPINATAPAI（マミラピナタパイ）」を4月30日にリリースすることを発表した。タイトル曲は「It's ME」に決まった。韓国メディアが報じた。「MAMIHLAPINATAPAI」は、南米のヤーガン族の言葉に由来する。韓国メディアのマイデーリーは17日「ギネスに『最も意味が長く、翻訳が難しい単語』として掲載されている。『互い