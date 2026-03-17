Image: Amazon.co.jp この記事は2025年2月19日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。耳の穴をふさぐカナル型イヤホンは、着け方やイヤーピースのサイズが合っていないと耳が痛くなりやすく、場合によっては長時間装着すると耳にかゆみを感じることも。そんな悩みを解消してくれるのが、耳を塞がない