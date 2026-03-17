髪と頭皮にまつわる真偽不明な都市伝説、みなさんもいくつか聞いたことがありますよね? 今回は、マイナビニュースアンケート会員の皆さんから寄せられた「都市伝説」をずんだコロッケさんに漫画にしてもらいました!今回はアンケートへのご回答の中から、「少数意見だけどちょっと気になる伝説」を集めました。○数学の先生は… ずんだコロッケ ずんだころっけ 漫画家。2014年頃からじわじわ活動中。7年ほどIT企業での勤務経験