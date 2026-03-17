Image: BYD EV（電気自動車）で手間なのは、その長い充電時間でしょう。一般家庭で夜間に何時間もかけて充電しておくスタイルとは別に、街中の急速充電器につないだ場合でも、やはりガソリン給油とは違って待たされるイメージに変わりありません。でも、それが“大きく変わる”新車のデビューが迫っています。10％→97％充電までなんと9分このほどNotebookcheckは、BYDが今月開催した「Disru