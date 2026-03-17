米Googleは3月16日（現地時間）、Gemini APIの利用コストを管理しやすくする新機能「Project Spend Caps」を発表、Google AI Studioに導入した。同時に、開発者がより迅速にシステムをスケールできるよう、使用量ティア（Usage Tiers）の刷新も実施した。生成AIを組み込んだアプリケーションを開発・運用する企業にとって、APIコストの管理は大きな課題であった。利用量はエンドユーザーのアクセス数や入力プロンプトの長さに左右