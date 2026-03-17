筆者の友人は夫の仕事の都合で、息子が小学六年生の三学期に地方へ転居することとなり、わずか三ヶ月在籍した小学校で卒業式を迎えることになりました。せめて最後は立派な姿で送り出したいと、両親が息子にはブランドスーツを用意してくれました。さらに私にも、門出にふさわしい華やかな着物を整えてくれたのです。 気まずい空間