大阪では日本初のカジノを含む統合型リゾートの建設工事が2025年4月に始まっており、2030年秋ごろの開業が見込まれています。そこで、GIGAZINEが年3回実施しているプレゼント企画のアンケートで、公営賭博のうち興味があるものと、日本でも現金を賭けるカジノが合法化された場合にやってみたいゲームについて聞いてみました。まず「公営賭博のうち興味があるのはどれですか？」と質問した結果、「特になし」が39.53％で最多でした