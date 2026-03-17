櫻坂46の山崎天（崎＝たつさき）＆藤吉夏鈴が、『ViVi』2026年5月号通常版（講談社）で約1年ぶりに表紙を飾る。【写真】ピンクのリンクコーデ！普段とまったく違う雰囲気の”てんかりん”4月12・13日には、MUFGスタジアム（国立競技場）でのライブを控える櫻坂46。国立競技場でのライブを前に、ViVi編集部も櫻坂46を応援する気満々で、表紙をオファー。「普段何にも染まらない夏鈴ちゃんが、天かりんの撮影の時だけはViVi色に